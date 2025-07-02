"الداخلية" تنظم ورشة تعريفية لخدمة "بن وريقة" لتعزيز استجابة الأطباء في حالات الطوارئ

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تعريفية بخدمة "بن وريقة"، بالتنسيق مع لجنة تسهيل وصول الأطباء في حالات الطوارئ، وذلك في مقر إدارة التعليم الطبي والأبحاث بإمارة دبي، في إطار السعي المتواصل نحو تطوير الخدمات وتعزيز جاهزية الفرق الطبية.

واستهدفت الورشة الأطباء العاملين في مختلف الجهات الصحية بالدولة، بهدف تعزيز الوعي بالخدمة، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في تسريع الاستجابة الطبية للحالات الحرجة وحماية الأرواح.

وتضمنت الورشة شرحاً وافياً حول المفهوم العام للخدمة، وأهميتها، وآلية التسجيل والحصول عليها، إلى جانب استعراض الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها، والتي ترتكز على تسهيل وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات في أوقات الأزمات والطوارئ، بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية في الوقت المناسب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم المنظومة الصحية والأمنية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجابة السريعة، وتحقيق السلامة والوقاية في المجتمع.