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الطقس في الإمارات غداً

الطقس في الإمارات غداً
2 يوليو 2025 17:20

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً مثيرة للغبار والأتربة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب خاصةً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند 12:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:43. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:52.

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المصدر: وام
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