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«الزراعة والسلامة الغذائية» تنظم ورشاً توعوية في يوليو الجاري

«الزراعة والسلامة الغذائية» تنظم ورشاً توعوية في يوليو الجاري
3 يوليو 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إطلاق سلسلة من الورش التوعوية المتخصصة خلال شهر يوليو الجاري، ضمن خطتها السنوية لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسلامة الغذائية. 
وتهدف هذه الورش التي تعقد عبر تطبيق «تيمز»، إلى تزويد المزارعين والمربين بالمعارف الحديثة لتحسين كفاءة مزارعهم وزيادة ربحيتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة.
وتنطلق الورشة الأولى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، تحت عنوان «تعزيز الكفاءة الإنتاجية في مزارع الدواجن»، وتتناول معايير قياس الكفاءة والعوامل المؤثرة في إنتاجية الدواجن وسبل تحسينها من خلال تطوير عمليات الإنتاج وإدارة سلاسل التوريد والتحكم في الأمراض، وتقليل استخدام المضادات الحيوية، ورفع جودة المنتجات، وتحسين بيئة العمل وتأهيل الكوادر. وتقام الورشة التوعوية الثانية يوم الأربعاء 16 يوليو الجاري حول «مواصفات حظائر ومستلزمات تربية الأغنام في المناطق الحارة»، حيث تقدم إرشادات شاملة حول تصميم الحظائر وأنظمة التهوية والتغذية لضمان راحة الحيوانات وإنتاجيتها في المناخ الحار، بينما تعقد الورشة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري وتتناول أهمية المصائد الحشرية في المزرعة وأنواعها واستخداماتها وطرق صيانتها.
 وأكد بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية هذه الورش التي تُعد جزءاً من الخطة السنوية لـ«الهيئة» لنشر أفضل الممارسات في القطاع الزراعي.

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أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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