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«صيف بلا حوادث» في الفجيرة

«صيف بلا حوادث» في الفجيرة
3 يوليو 2025 01:20

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة الفصلية الثالثة لعام 2025 تحت شعار «صيف بلا حوادث»، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أشهر، وذلك ضمن خطة حملات التوعية المرورية والمعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وقطاع المرور، المتمثل في تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية.
وتهدف الحملة، إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر حوادث الطريق، من خلال التقيد بالتعليمات والإرشادات اللازمة المتعلقة بسلامة المركبة وإجراءات الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة الإطارات وتجنب الحمولة الزائدة وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات للحد من وقوع الحوادث والإصابات.

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