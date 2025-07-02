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«رأس الخيمة للمواصلات» تحصد جائزة دولية

«رأس الخيمة للمواصلات» تحصد جائزة دولية
3 يوليو 2025 01:20

رأس الخيمة (وام)

حصدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات «جائزة السلامة الدولية 2025» من مجلس السلامة البريطاني؛ تقديراً لجهودها في حماية الموظفين، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية. وتُعد هذه الجائزة التي تمنح ضمن جوائز السلامة الدولية في دورتها السابعة والستين، من أبرز الجوائز العالمية التي تكرّم المؤسسات المتميزة في تطبيق ممارسات السلامة المهنية، وتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة من 789 مؤسسة من 45 دولة، من بينها مؤسسات رائدة في قطاعات البناء والتصنيع والطاقة والمرافق. وتمكّنت ورشة الصيانة في «الهيئة»، من الانضمام إلى قائمة 371 جهة نالت درجة «التميز - Merit» في إنجاز يعكس مدى التزام «الهيئة» بالحفاظ على صحة وسلامة كوادرها، واستثمارها المستمر في تطوير بيئة العمل وتطبيق أفضل الممارسات.
وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات: إن حصول «الهيئة» على هذه الجائزة يعكس جهودها الحثيثة في تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة كوادرها الفنية والإدارية، ويعزز جودة خدماتها.

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