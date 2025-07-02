«التقنية العليا» تمكّن طلبتها في مهارات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



أبرمت كليات التقنية العليا، شراكةً استراتيجية مع شركة سال (Saal.ai) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإحدى الشركات التابعة لـ«أبوظبي كابيتال جروب»، بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين عبر رفدهم بالمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في مبنى مجمع كليات التقنية العليا في أبوظبي، تجسيداً للحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون، وتماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات، وترجمةً لرؤية الدولة في تنمية الكفاءات الوطنية، وتسريع وتيرة الابتكار، ودفع عجلة التحوّل نحو اقتصاد معرفي ومستدام. وتتمحور الشراكة حول دمج «ديجكست DigiXT»، المنصة المؤسسية واسعة النطاق التابعة لشركة سال، ضمن البرامج الأكاديمية في كليات التقنية العليا. وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تُمثل هذه الشراكة نقلةً نوعية في مسيرتنا التعليمية، حيث نمضي من خلالها قُدُماً في رفد جيل الشباب الإماراتي بالمهارات المستقبلية الكفيلة بتعزيز ريادتهم في الاقتصاد الرقمي وذلك عبر دمج الذكاء الاصطناعي في مناهجنا. وتتيح شراكتنا مع (Saal.ai) لطلابنا اكتساب المعرفة التقنية، وتمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري كروادٍ للابتكار، كما تعزّز قدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».



إعداد جيل واعد

قال فيكرمان بودوفال، المدير التنفيذي لشركة (Saal.ai) : «نفخر بالتعاون مع كليات التقنية العليا لإعداد جيل واعد من رواد التكنولوجيا في دولة الإمارات، وإتاحة أدوات وتطبيقات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، نسهم من خلالها بتمكين الطلبة من اكتساب خبرات حقيقية تعزز مسيرتهم المهنية، وتدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المعرفي».