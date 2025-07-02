«أراضي عجمان» تطلق مبادرة «من المجتمع.. للمجتمع»

عجمان (وام)



أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مبادرة «من المجتمع.. للمجتمع»، تكريماً لمتعامليها من فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتقديراً لعطائهم ومكانتهم في المجتمع.

وركزت المبادرة على خدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وإسعادهم، من خلال توفير بطاقات خاصة «انتوا البركة»، تخولهم الحصول على خدمات مجانية استثنائية تسهل إنجاز معاملاتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز مستوى الرضا لديهم.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم اللازم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير التسهيلات، وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يضمن تجربة أفضل، ويعزز راحتهم وسعادتهم.

وأضاف أن الدائرة تعمل على ترسيخ سمعتها المؤسسية ومسؤوليتها المجتمعية على حد سواء، وذلك من خلال تبني عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة التي تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وجعل إمارة عجمان مكاناً أفضل للعيش والعمل، وبيئة ملائمة ومثالية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

من جانبه، قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، إن مبادرة «من المجتمع.. للمجتمع» تتيح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم الاستفادة من بطاقة «انتوا البركة»، التي توفر لهم امتيازات خاصة تشمل الخدمات العقارية المختلفة، بما في ذلك معاملات الملكية وتحديث البيانات، ومنحهم الأولية في جميع الإجراءات، فضلاً عن إمكانية إتمام المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.