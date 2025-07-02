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علوم الدار

«الوجه المثالي 2» في مطار دبي تعزّز ثقافة التعامل الحضاري

محمد المري يعلن إطلاق المبادرة (من المصدر)
3 يوليو 2025 01:20

دبي (الاتحاد) 

انطلقت في مطار دبي الدولي منصة «الوجه المثالي 2»، التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار«هذه دبي التي نريد»، بهدف ترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز ثقافة التعامل الحضاري في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على النماذج الملتزمة وتشجيعها، بما يعكس صورة الإمارة كنموذج رائد في القيم الإنسانية والاجتماعية. واطلع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، على الأنشطة التفاعلية التي تقدمها المنصة في مبنى المغادرين 3 بمطار دبي.
وتستمر فعاليات المنصة حتى 13 يوليو الحالي، في تجربة تفاعلية تتيح للزوار المشاركة في توثيق مواقف إنسانية، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. 
وأكد الفريق محمد المري أن المنصة تجسّد رؤية الإمارات في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية.

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دبي
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