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«إيدج» تحصل على «الامتثال في إدارة الكفاءات»

«إيدج» تحصل على «الامتثال في إدارة الكفاءات»
3 يوليو 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الطيف»، المزوّد الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والتدريب الفني وسلاسل الإمداد والتابعة لمجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أن مدرسة التدريب المهني التابعة لها اجتازت بنجاح التقييم الرسمي، وحصلت على شهادة الامتثال لمعيار ISO 10015 الخاص بإدارة الكفاءات وتطوير الموارد البشرية، وذلك من قبل SWTUV، المزود الدولي لخدمات الاختبار ومنح الشهادات.
ومن خلال مواءمة أنشطة التدريب والتطوير مع معيار ISO 10015 والأهداف الاستراتيجية لشركة «الطيف»، تضمن المدرسة المهنية أن يمتلك جميع الكوادر المعنية بتقديم برامج التدريب المختصة للجيش على الصيانة لمصلحة القوات المسلحة الإماراتية المؤهلات اللازمة كي يتمتّعوا بأعلى مستويات الكفاءة، إلى جانب حصولهم على تدريب متقدم وتقييم أداء دقيق. ويُشكل معيار ISO 10015، معياراً دولياً يُوفّر مبادئ توجيهية للمؤسسات من أجل التأسيس لعمليات إدارة الكفاءة، فضلاً عن تطوير مؤهلات الموظفين. ويدعم المعيار الاستمرارية من خلال التدريب الفعّال والمتابعة والتخطيط لمسألة التعاقب الوظيفي.

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