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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوريا

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوريا
3 يوليو 2025 14:52

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. من جانبه، عبر يو جيه سونج عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدا بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.

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