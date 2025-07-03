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رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته بأبوظبي

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته بأبوظبي
3 يوليو 2025 14:38

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي.وتبادل سموه مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحاديت الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.حضر اللقاء كل من..سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.كما حضره سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

 

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المصدر: وام
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