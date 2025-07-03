الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً

الطقس المتوقع غداً
3 يوليو 2025 17:13

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار.
الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج خاصةً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:13 والمد الثاني عند الساعة 08:17 ،والجزر الأول عند 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:49، والمد الثاني عند الساعة 06:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:46.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة وبرعاية هزاع بن زايد.. مهرجان العين لسباقات الهجن ينطلق اليوم
طفل في دبي يشكو قسوة والده
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©