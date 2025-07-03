شرطة أبوظبي تفوز بجائزة ««المشاريع الريادية»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بجائزة «المشاريع الريادية الأكثر تأثيراً واستدامة» عن مشروعها «منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن حفل نظمه مركز المسرعات الحكومية في مجلس الوزراء الموقر، تضمن تكريم 3 مشاريع ريادية من أبرز المشاريع المتميزة على مدار خمس دفعات لدبلوم المسرعات الحكومية.

وكرم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شرطة أبوظبي ضمن الجهات الحكومية الفائزة، حيث نافس مشروعها في فئة المشاريع الريادية التي ضمت 86 مشروعاً من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتم اختياره ضمن أفضل ثلاثة مشاريع وطنية متميزة.

ويعتمد المشروع على نظام ذكي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأرصاد الجوية، والبيانات الضخمة المرتبطة بحركة المرور، ويقوم تلقائياً بتعديل السرعة عبر اللوحات الإلكترونية، وإرسال تنبيهات للسائقين، مما أسهم في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 100% في بعض الطرق، وسرّع الاستجابة المرورية بنسبة 90%.

وجاء اختيار مشروع منظومة خفض حدود السرعة المرورية، بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي لجائزة المشروع المستمر والمستدام استناداً إلى معايير استدامة المشروع وتوسع نطاقه، والابتكار والإبداع في الحلول، ووجود بيانات قابلة للقياس، وخطط تطوير مستقبلية، والشراكات والتعاون بين الجهات.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية، من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق بما يعزز السلامة بمختلف الطرق.

وتعمل منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي على الطرق، بحيث تصبح السرعات «المعدلة» في الظروف الجوية المتقلبة هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.