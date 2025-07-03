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علوم الدار

اتفاقية تعاون بين «نقل عجمان» و«سكايبورتس»

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
4 يوليو 2025 01:51

عجمان (وام)

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وقعت هيئة النقل في عجمان اتفاقية مع شركة «سكايبورتس إنفراستركتشر»، الرائدة بتطوير البنية التحتية لمواقع الإقلاع والهبوط العمودي، بهدف استكشاف وتعزيز فرص التعاون في مجال النقل الجوي الذكي، بما في ذلك خدمات التاكسي الطائر.
وقّع الاتفاقية عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، ودانيال أونيل، المدير العام لشركة «سكايبورتس» بالشرق الأوسط، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة النقل في الإمارة، من خلال تبنّي حلول تنقل ذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المستقبل وتنسجم مع تطلعات المجتمع.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي الذكي، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المرافق الداعمة، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية، واستكشاف تطبيقات الطائرات من دون طيار في قطاعات حيوية. وقال المدير العام لهيئة النقل في عجمان، إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتبني حلول نقل مستقبلية تدعم التحول نحو مدينة ذكية. 

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