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بلدية أبوظبي تنفذ مشروعات لتحسين التربة وتسوية لعزب مستحدثة

مناقصات لتحسين التربة (من المصدر)
4 يوليو 2025 01:50

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة عدداً من المشروعات التي تستهدف تحسين التربة لمساكن المواطنين، إلى جانب تنفيذ دفان وتسوية لـ 972 عزبة مستحدثة في منطقة الختم حوض مغايل بن عمير، وحوض غابات بوبصالة.
وطرحت البلدية مناقصات لتنفيذ المشروعات بما يتيح للمقاولين المتخصصين في مجالات مقاولات مشاريع البناء بكافة أنواعها، أو مقاولات حفر آبار المياه أو فحوصات الأساسات والركائز المخبرية، ومجالات الطرق الرئيسة والشوارع المتعلقة بها، التقديم للمناقصات، كل حسب اختصاصه.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تطبيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، ومن بينها مشاريع تسوية الأراضي والدفان، وإنشاء وصيانة الطرق الترابية.
وتواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مراحل مشروع تحسين التربة لمساكن المواطنين الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي بإمارة أبوظبي، حيث تشرف على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقاً لطرق تحسين التربة.
ويهدف المشروع إلى الحد من المخاطر الجيولوجية في المساكن المتأثرة بها أينما وجدت، وذلك من خلال تحسين خصائص التربة في الساحات الخارجية للمساكن المتأثرة بالتربة الطبيعية.
وأكدت البلدية أنها تعمل على تحسين التربة لجميع الحالات المستلمة، حيث يتم تنفيذ أعمال تحسين التربة من قبل مقاولين متخصصين في الساحات الخارجية لتلك المساكن، وبإشراف استشاري متخصص، وفقاً للطرق الهندسية المناسبة لكل حالة في كل منطقة، بناءً على مخرجات ونتائج فحوص التربة في القسيمة السكنية، مشيرة إلى أن هذا المشروع المجتمعي يأتي ضمن منطلق اهتماماتها بتقديم أفضل الخدمات والمبادرات لإسعاد المواطنين بتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم في هذا الإطار.

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