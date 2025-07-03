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تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة

خلال توقيع مذكرة التفاهم
4 يوليو 2025 01:50

الشارقة (وام)

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وقّع المجلس القضائي بدبي وجامعة الشارقة، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في المجالات القانونية والقضائية، ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يواكب مسيرة التنمية في الدولة.
وقّع المذكرة كل من الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على توفير فرص تدريب عملي لطلبة كلية القانون واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في الجهات القضائية بدبي، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية وتدريبية، وتنفيذ مشاريع بحثية ومؤتمرات مشتركة بهدف دعم الابتكار في العمليات القضائية.

الإمارات
الشارقة
جامعة الشارقة
دبي
عبدالله السبوسي
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