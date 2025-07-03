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«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة «لييد» الذهبية

شيخة الظاهري
4 يوليو 2025 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت هيئة البيئة – أبوظبي، بجائزة «لييد» الذهبية للمباني المستدامة، التي يقدمها المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، الذي يعتبر نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة وريادتها في تطبيق أنظمة كفاءة الطاقة وحماية البيئة والتزامها بالاستدامة في إدارة مبنى مركز المصادر النباتية الوراثية في منطقة العين.
وحصلت الهيئة على هذه الجائزة، نظراً لاستيفائها كافة معايير الاعتماد اللازمة بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة بنسبة 75.1%، وترشيد استهلاك المياه بنسبة 53.49%، كما قللت من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 75.1%، بالإضافة إلى اعتمادها على الطاقة المتجددة من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموجودة في الموقع في إنتاج 581.077 كيلوواط/ساعة سنويًا في مبنى مركز المصادر النباتية الوراثية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: يعد فوزنا بجائزة «لييد» الذهبية عن إدارة مبنى مركز المصادر النباتية الوراثية في منطقة العين إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الهيئة الحافلة في إطار سعيها المتواصل لتحقيق رؤية أبوظبي في ريادة العمل البيئي العالمي، وانطلاقاً من استراتيجيتنا القائمة على نهج الممارسات المسؤولة فإننا نحرص أن نكون نموذجاً ملهماً في تطبيق ممارسات صديقة للبيئة من خلال تحويل أصولنا ومنشآتنا لتصبح مستدامة وخضراء من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».
تعزز هذه الشهادة دور مركز المصادر النباتية الوراثية الذي أنشأته الهيئة في منطقة العين، ويهدف إلى ضمان صون بذور وأنسجة كافة أنواع النباتات البرية والأنواع الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات، كما تعكس تفاني الفريق في المركز في دمج جهود الاستدامة مع كفاءة الطاقة والإدارة المثلى للموارد، مما يؤكد على التزام الهيئة في كافة منشآتها بالعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

أبوظبي
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شيخة الظاهري
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