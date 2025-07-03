«التنمية الأسرية» تستقبل وفداً من «سعادة كبار المواطنين بعجمان»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة التنمية الأسرية وفداً من مركز سعادة كبار المواطنين - عجمان، في نادي بركة الدار بمركز رماح التابع للمؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والبرامج الموجهة لفئة كبار المواطنين والمقيمين.

وكان في استقبال الوفد، روضة المزروعي، مدير مركز رماح، وعدد من موظفي المؤسسة، حيث رحبوا براشد الغملاسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين، وحليمة السعدي، تنفيذي رئيسي إسعاد متعاملين، وموزة البلوشي، تنفيذي إسعاد متعاملين، وآمنة السعدي، إداري خدمات إدارية.

وأكدت روضة المزروعي أن هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على أبرز الممارسات المطبقة في أندية «بركة الدار الاجتماعية»، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الزيارات المؤسسية في تطوير جودة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وابتكار حلول مستدامة تلبي تطلعات هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت أن الوفد اطّلع خلال الزيارة على مرافق النادي، التي تشمل القاعات التدريبية المخصصة لتنفيذ الورش، ومكتب التمكين الاجتماعي، وقاعة «لياقة إلى الأبد»، والمسبح ومرافقه، والمجلس، وعيادة التمريض، كما تعرّف على أبرز البرامج والخدمات المقدّمة لكبار المواطنين والمقيمين وآليات تنفيذها.

وأشارت المزروعي إلى أن النادي يسعى إلى توفير بيئة آمنة ومحفّزة تضمن المشاركة الفاعلة لكبار السن، وتقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والثقافي، إلى جانب خدمات اجتماعية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة التي تيسّر حصولهم على الخدمات، وتنمية مهارات ومعارف الأسرة ومقدّمي الرعاية لهم.