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علوم الدار

تعاون بين «تريندز» و«مركز الأخبار للدراسات والأبحاث» الأردني

محمد العلي والحضور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 يوليو 2025 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون مع مركز الأخبار للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النشر العلمي، بالإضافة إلى التنظيم المشترك للفعاليات والندوات البحثية والعلمية، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وقّع الاتفاقية من جانب مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، بينما تحدث بالنيابة عن مركز الأخبار الأستاذ الدكتور منور غياض الربيعات، المؤسس والمدير العام للمركز، وقام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ سيف منور الربيعات، المدير التنفيذي لمركز الأخبار.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد العلي أهمية هذا التعاون، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الأخبار للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وهو مركز مرموق في المملكة الأردنية الهاشمية». وأضاف أن «تريندز» يرى أن هذا التعاون سيثمر عن مبادرات نوعية ومساهمات قيمة في إثراء البحث العلمي وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يخدم قضايا المنطقة ويعزز الفهم المشترك للتحديات والفرص.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور منور غياض الربيعات أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية مثمرة مع مركز «تريندز»، وهو مركز بحثي رائد على مستوى المنطقة.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل المشترك في مجالات النشر العلمي وتنظيم الفعاليات التي تجمع الباحثين والمفكرين، مما يسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتقديم رؤى معمقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد العلي
البحث العلمي
الأردن
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