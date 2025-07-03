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شرطة أبوظبي تناقش الجهود التطويرية للعمل الأمني بالظفرة

زايد بن حمد في صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
4 يوليو 2025 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، مديرية شرطة منطقة الظفرة، واستعرض الجهود التطويرية الحالية، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بالعمل الشرطي والأمني، وأهم الإنجازات الأمنية في استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي، بحضور العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من الضباط ومديري مراكز الشرطة.
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان اهتمام القيادة وحرصها المستمر على توفير الدعم والممكنات التي تعزز مهام الكوادر الأمنية في إنجاز العمل باحترافية، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الأولويات، وتعزيز المكانة المتميزة التي حققتها شرطة أبوظبي في مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.

مفهوم الأمن
وحث العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان على أهمية زيادة الإنتاجية باستخدام المنهجيات العلمية، وتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الجهات المعنية والشركاء؛ لترسيخ مفهوم الأمن مسؤولية الجميع، ومواصلة تحقيق أهداف «الريادة المؤسسية»، و«ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل»، وبناء المعارف، والاهتمام بتطوير قدرات العاملين لمواصلة التميز في الأداء من واقع الإحساس العالي بالمسؤولية؛ تعزيزاً للصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

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