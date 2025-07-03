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اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ39 لمديري عموم الجوازات بدول التعاون

اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ39 لمديري عموم الجوازات بدول التعاون
4 يوليو 2025 01:51

الرياض (وام)

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شاركت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله أمس الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض.
ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. 
وأكد الخييلي حرص الهيئات والمؤسسات المعنية بالجوازات في دول مجلس التعاون على تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات والتجارب من أجل توفير رحلة تنقل آمنة ومريحة لمواطني ومقيمي وزائري دول المجلس كخطوة مهمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس.

مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
دول مجلس التعاون الخليجي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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