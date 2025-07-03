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الإمارات تشارك في منتدى شباب العالم الإسلامي بمراكش

الإمارات تشارك في منتدى شباب العالم الإسلامي بمراكش
4 يوليو 2025 01:51

دبي (وام)

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تشارك دولة الإمارات في منتدى «شباب العالم الإسلامي: تحديات ما بعد جائحة كورونا»، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية ضمن برنامج «مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي لعام 2025»
ترأس وفد الدولة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وناقش المنتدى أبرز التحديات التي واجهها الشباب خلال وبعد جائحة كورونا، مسلطاً الضوء على قضايا الصحة النفسية، والاندماج الاقتصادي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير سياسات فعّالة تلبي تطلعات الشباب، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت ريادتها في مواجهة الجائحة عبر استراتيجيات استباقية متكاملة جمعت بين المرونة والكفاءة»، مشيراً إلى أن الإنسان ظل في صدارة الأولويات بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
وأضاف معاليه: «إن الحاجة ملحة اليوم إلى الاستثمار في طاقات الشباب، وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا وروح المبادرة».

منتدى شباب العالم
الإمارات
العالم الإسلامي
مراكش
سلطان النيادي
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