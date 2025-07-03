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ولي العهد السعودي يستقبل طحنون بن زايد

ولي العهد السعودي يستقبل طحنون بن زايد
4 يوليو 2025 00:37

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم بمدينة جدة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.
وفي بداية اللقاء، نقل سموه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمّل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مواصلة مسيرة التطور والنماء.
وقال سموه: «يأتي هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، والتنسيق بخصوص التطورات الراهنة التي يشهدها الإقليم».
وأضاف سموه «إن دولة الإمارات مؤمنة تماماً بأهمية العمل العربي المشترك على الصعيدين الثنائي والجماعي، وضرورة التواصل الدائم لمواجهة التحديات الحالية، وضمان مستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة».
جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الحيوية والاستراتيجية، لما لذلك من أثر إيجابي على تقدم وازدهار المنطقة.

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الإمارات
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طحنون بن زايد
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