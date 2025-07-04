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حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى

حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى
4 يوليو 2025 11:28

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خطى محمد بن راشد وبرؤيته، نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى، بطموحات تسمو فوق التحديات، وإرادة تصنع الفارق».
وأضاف سموه: «في دبي، كل يوم هو بداية قصة نجاح جديدة، وخطوة نحو مستقبل مشرق نصنعه بعقول وأيدي شباب الوطن، من أجل سعادة مجتمعنا وجودة حياته».
واختتم سموه: «قدّر لدبي أن تعيد تعريف مفاهيم التنمية الحضرية والخدمات الحكومية، وأن تكون حاضنةً للمبادرات الخلّاقة، ومختبراً دائماً لحدود الممكن والمستحيل.. فهي دبي وهو قائدها».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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