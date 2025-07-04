السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب "الإطارات الرديئة"

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب "الإطارات الرديئة"
4 يوليو 2025 14:40

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "صيف بأمان" وحملة "صيف بلا حوادث" فيديو لحوادث بسبب الاطارات الرديئة .
ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو .
وناشدت السائقین إلى ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الاطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.
وأكدت تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور المخالفة 500 د.إ و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.

 

أخبار ذات صلة
«هملولة» تحزر المركز الأول في تحديات الفطامين بمهرجان العين
كأس رئيس الدولة للخيول العربية «قمة النخبة» في ألمانيا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
حوادث مرورية
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©