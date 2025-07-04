شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب "الإطارات الرديئة"

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "صيف بأمان" وحملة "صيف بلا حوادث" فيديو لحوادث بسبب الاطارات الرديئة .

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو .

وناشدت السائقین إلى ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الاطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأكدت تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور المخالفة 500 د.إ و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.