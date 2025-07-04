الفنانة القديرة رزيقة طارش في ذمة الله

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

توفيت اليوم الممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش عن عمر يناهر 71 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء في مجال الإعلام والتمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون.

تُعتبر الطارش من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية إعلامية من خلال العمل في إذاعة أبوظبي عام 1969، ثم اتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون، وقدمت برامج اجتماعية عدة، قبل أن تخوض مجال التمثيل في أواخر السبعينيات.



تطور

شاركت في بدايتها في مسلسلات متميزة عدة، نالت من خلال الأدوار التي لعبتها نجاحاً لافتاً، في مسلسلات: «الشقيقان» و«أشحفان» مع سلطان الشاعر ومحمد الجناحي، «الغوص» مع خالد النفيسي وعلي المفيدي ومريم الصالح، و«حظ يا نصيب»، «حاير طاير»، «طماشة»، «سعيد الحظ» و«القياضة». وكانت إحدى الممثلات اللاتي عاصرن التطور الذي شهدته الدراما المحلية. وشاركت عدداً من نجوم التمثيل في الإمارات، وكونت ثنائيات فنية مع جابر نغموش وأحمد الجسمي وحققت رواجاً لافتاً.

برامج

بدأت الطارش مسيرتها المهنية في عالم الإذاعة الذي عشقته عام 1964، ومثلت في برنامج «المرأة» من خلال القصص القصيرة التي كان يتضمنها، إلى جانب مشاركتها في البرنامج التمثيلي «صواب أم صواب» الذي كان يتناول قصة زوجين يبحثان في قضاياهما ومشاكلهما اليومية. وفي عام 1969 انضمت رزيقة إلى طاقم عمل إذاعة أبوظبي، وهناك بدأت بإشباع هوايتها وحبها للميكروفون.



40 عملاً

قدمت الطارش خلال مسيرتها نحو 40 عملاً تلفزيونياً متنوعاً بين الدراما والكوميديا، وكانت «بطلة الدراما المحلية» في عدد من المسلسلات التي عرضت في مواسم مختلفة من رمضان، مقدمة أدوراً تراثية وكوميدية متميزة، أبرزها «حريم بوهلال»، «مناقصة زواج» و«سوالف» و«طماشة» بأجزائه المتعددة، «عجيب غريب»، «حبة رمل»، «بحر الليل»، «شبيه الريح» و«القياضة».

مسرح

تُعد الطارش أيضاً ممثلة مسرحية بامتياز، حيث شاركت في بطولة 5 مسرحيات، جسّدت من خلالها شخصيات متنوعة نالت رواجاً كبيراً، منها «الله يالدنيا» و«الصبر زين» و«تبى الأول تحول».



سينما

وعلى صعيد السينما، شاركت الطارش في 3 أفلام هي «عقاب» و«الخِطبَة» و«ظل»، وكان لها أيضاً إسهامات في عالم الكتابة، فأول عمل كتبته كان «ناعمة ونعيمة» وهو مسلسل كوميدي شاركت فيه الممثلة سميرة أحمد والممثل أحمد الأنصاري، كما ألّفت نصوصاً لبعض المسلسلات مثل «عذاب الضمير» و«عتيجة وعتيج».