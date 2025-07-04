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علوم الدار

محمد بن راشد: نحمد الله على نعمة العطاء

محمد بن راشد: نحمد الله على نعمة العطاء
4 يوليو 2025 19:11

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن اكتمال مشروع «مليار وجبة». 
وكتب سموه، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم … وبحمدالله تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل .. حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم .. وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما أنشأنا أوقافاً عقارية مستدامة أيضا لضمان استمرارية إطعام الطعام للمحتاجين حول العالم في الأعوام القادمة».
وقال سموه: «نحمدالله على نعمة العطاء .. ونحمد الله على نعمة الوفاء بالوعد .. ونحمدالله على نعمة هذا البلد الطيب الذي عم خيره العالم. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدامهم للخير عنواناً ومقصداً».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مبادرة المليار وجبة
حاكم دبي
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