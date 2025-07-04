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علوم الدار

تعاون بين جامعتي الفجيرة ونينغشيا الصينية

تعاون بين جامعتي الفجيرة ونينغشيا الصينية
4 يوليو 2025 20:46

وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة نينغشيا الصينية، تتضمن عدداً من مجالات التعاون الأكاديمي المشترك وتبادل الزيارات الطلابية، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات علمية ودولية مشتركة، وبحث الفرص التعليمية بين الجانبين.
‎وقع الاتفاقية سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، والدكتور بينغ تش كه، رئيس جامعة نينغشيا، بحضور الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، والدكتور محمد الشامي نائب رئيس الجامعة المساعد للشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.
وأكد الدكتور الجاسم أن الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو التعاون مع مؤسسة أكاديمية مرموقة مثل جامعة نينغشيا، بما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكات في مجالات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار سعي جامعة الفجيرة إلى ترسيخ حضورها في ميادين البحث والتطوير التكنولوجي، ودعم رؤية الإمارة في أن تكون مركزًا معرفيًا ووجهة متميزة في هذا الجانب.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، إلى جانب تطوير برامج تعليمية مشتركة وتنظيم فعاليات أكاديمية وعلمية، بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الجانبين، ويدعم التفاعل الثقافي والعلمي على مستوى دولي.

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المصدر: وام
جامعة الفجيرة
الفجيرة
الصين
الذكاء الاصطناعي
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