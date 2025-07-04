«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع حول «مكافحة الإرهاب»

أبوظبي (وام)

شاركت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه البرلمان افتراضياً أمس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.

وقالت مريم بن ثنية خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «الأنشطة المنفذة والمخطط لها»، إن البعد الجنساني ينبغي أن يُدمج بشكل جوهري في كافة الاستراتيجيات والجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه، ذلك أن الإرهاب ليس محايدًا من منظور النوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات في مناطق متعددة حول العالم، يواجهن أنماطًا خاصة ومضاعفة من العنف في سياقات النزاعات والإرهاب.