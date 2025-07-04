«شرطة أبوظبي» تنفذ مبادرات التبرع بالدم بقطاعات الشرطة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع بنك الدم التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، مبادرات تبرع بالدم بمشاركة قطاع دعم اتخاذ القرار، وعدد كبير من الإدارات الشرطية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك من منطلق أهمية التبرع بالدم في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، وإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، حرص شرطة أبوظبي على دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تعكس التزامها بدورها الوطني والمجتمعي، مشيداً بروح المسؤولية لدى المنتسبين من خلال مشاركتهم الفاعلة في حملات التبرع بالدم.

وقال العقيد عبدالعزيز جابر الشريف، نائب مدير إدارة الخدمات الطبية: «إن المبادرات تأتي ضمن البرنامج السنوي للفعاليات الصحية التي تنظمها شرطة أبوظبي بهدف نشر الوعي الصحي بين المنتسبين، وتعزيز مشاركتهم الإنسانية الهادفة في خدمة المجتمع».