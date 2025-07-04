السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق الشارقة» تطلق برنامجها الصيفي لأبناء الموظفين

«طرق الشارقة» تطلق برنامجها الصيفي لأبناء الموظفين
5 يوليو 2025 01:09

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«هملولة» تحزر المركز الأول في تحديات الفطامين بمهرجان العين
كأس رئيس الدولة للخيول العربية «قمة النخبة» في ألمانيا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي «طريق» لأبناء موظفي الهيئة، الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025، ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، ضمن إطار جهود الهيئة الرامية إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والمعرفة، ويسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
وأكد يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن تنظيم النسخة الثانية من البرنامج الصيفي «طريق»، يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم فئة الناشئة وتوجيه طاقاتهم في مسارات مفيدة خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه في بيئة محفّزة وآمنة.

الإمارات
الشارقة
البرامج الصيفية
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©