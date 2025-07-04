«طرق الشارقة» تطلق برنامجها الصيفي لأبناء الموظفين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي «طريق» لأبناء موظفي الهيئة، الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025، ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، ضمن إطار جهود الهيئة الرامية إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والمعرفة، ويسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وأكد يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن تنظيم النسخة الثانية من البرنامج الصيفي «طريق»، يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم فئة الناشئة وتوجيه طاقاتهم في مسارات مفيدة خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه في بيئة محفّزة وآمنة.