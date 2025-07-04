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علوم الدار

انطلاق مخيّم مستكشف الفضاء الصيفي في دبي

المخيم يتيح للطلبة فرصة التعرف على برامج استكشاف الفضاء (من المصدر)
5 يوليو 2025 01:09

دبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات «مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2025»، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بمشاركة مجموعة من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، ضمن جهود المركز المستمرة لنشر ثقافة علوم الفضاء والتكنولوجيا بين الأجيال الناشئة، وإعداد كوادر وطنية واعدة في مجالات العلوم والهندسة.
ويقام المخيّم على مرحلتين منفصلتين، حيث خصّصت الفترة الأولى للطالبات من 14 إلى 17 يوليو، فيما تنظم الفترة الثانية للطلاب من 21 إلى 24 يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من المهندسين والباحثين العاملين في المركز.
ويتيح المخيم للطلبة فرصة التعرف عن قرب إلى أحدث مشاريع وبرامج استكشاف الفضاء، والمسيرة الريادية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى لقاء رواد الفضاء الإماراتيين، والاطلاع على التحديات المرتبطة بالمهمات المأهولة. 
كما يتضمن المخيم، جلسات وورشاً عملية تغطي موضوعات علوم الفضاء، والأقمار الاصطناعية، والروبوتات، إلى جانب جولات ميدانية داخل مختبرات المركز تمنح المشاركين تجربة تفاعلية فريدة.
ويأتي تنظيم المخيم في إطار التزام مركز محمد بن راشد للفضاء، بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للبحث والابتكار في علوم الفضاء، عبر مبادرات تعليمية متكاملة تواكب أحدث الأساليب العلمية.

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