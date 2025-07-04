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علوم الدار

بلدية دبي تطلق برنامج «كفاءات مستقبلية»

مبنى بلدية دبي (من المصدر)
5 يوليو 2025 01:09

دبي (وام)

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أطلقت بلدية دبي برنامج التدريب الصيفي «كفاءات مستقبلية»، الذي يستهدف تدريب نحو 200 من طلبة الجامعات والكليات، والصفين الحادي عشر والثاني عشر، في مجالات ميدانية وفنية وإدارية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم المعارف والمهارات المرتبطة بمتطلبات العمل المستقبلي، بما يعزز فرصهم الوظيفية ويواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأكد عبدالله خلفان، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في بلدية دبي، أن البرنامج يمثل أحد أبرز المبادرات التي تنفذها البلدية ضمن استراتيجيتها لاستقطاب ورعاية الكفاءات الوطنية الشابة، ويهدف إلى صقل مهارات الطلبة وتزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لإعداد جيل مؤهل لدخول سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.
وسينخرط الطلبة المشاركون في تجربة تدريبية شاملة تجمع بين العمل الإداري والميداني ضمن إدارات بلدية دبي، حسب تخصصاتهم الأكاديمية، لمدة 8 ساعات يومياً على مدى 4 أسابيع.

بلدية دبي
دبي
الإمارات
التدريب الصيفي
برنامج التدريب الصيفي
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