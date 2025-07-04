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علوم الدار

سفارة رواندا لدى الدولة تحتفل بيومها الوطني

سلطان الشامسي وجون ميرينجيه خلال الحفل (وام)
5 يوليو 2025 01:09

أبوظبي (وام)

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حضر سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، حفل الاستقبال الذي أقامه جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق غراند حياة بأبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الرواندية المقيمة في الدولة.
وأشاد سفير رواندا، في كلمته له بالعلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، التي تقوم على أسس قوية وراسخة لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث تعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لرواندا في الخارج.
وأكد وجود عدد من الفرص والإمكانات لتطوير العلاقات وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، داعياً الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في رواندا.

رواندا
الإمارات
سلطان محمد الشامسي
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