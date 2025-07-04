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بلدية رأس الخيمة تطلق برنامجاً لتقييم مكاتب الاستشارات الهندسية

بلدية رأس الخيمة تطلق برنامجاً لتقييم مكاتب الاستشارات الهندسية
5 يوليو 2025 01:09

رأس الخيمة (وام)

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة برنامجاً جديداً لتقييم أداء مكاتب الاستشارات الهندسية، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الهندسي وتعزيز جودة المشاريع في الإمارة.
ويهدف البرنامج إلى توفير نظام حديث ومتكامل لتقييم أداء المكاتب بدقة وفعالية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات الهندسية.
وتوقعت البلدية دخول البرنامج حيز التنفيذ مطلع عام 2026، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوات إلى المكاتب الاستشارية لحضور جلسات تعريفية تهدف إلى ضمان جاهزيتها للتطبيق الفعال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المهنية.
وأكدت بلدية رأس الخيمة التزامها المستمر بتطوير القطاع الهندسي في الإمارة، والعمل على تعزيز مكانتها وجهة رائدة في جودة المشاريع والبنية التحتية، من خلال تبني منهجيات تنظيمية مبتكرة تدعم الكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشاريع.

مكاتب الاستشارات الهندسية
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بلدية رأس الخيمة
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رأس الخيمة
دائرة بلدية رأس الخيمة
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