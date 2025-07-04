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شرطة أبوظبي تنفّذ برنامج «حُرّاس المقطع» لطلبة المدارس

مشاركة واسعة من طلبة المدارس (من المصدر)
5 يوليو 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي برنامج معسكر «حُرّاس المقطع»، الذي أقيم بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، وسط تفاعل مجتمعي كبير، ومشاركة واسعة من طلبة المدارس ومجالس أولياء الأمور.
وجاء تنظيم البرنامج ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة لتعزيز منظومة القيم الوطنية، وربط الأجيال الناشئة بإرثهم الثقافي والأمني، وترسيخ مفاهيم الهوية والانتماء، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في جعل عام 2025 عاماً لترسيخ المسؤولية المجتمعية والتلاحم الأسري «عام المجتمع».
وحضر حفل الختام الدكتور عمر الظاهري، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية - أبوظبي، وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة، وأولياء الأمور والطلبة، وأثنى الجميع على تجربة المعسكر ومضامينه الهادفة.
وأكّد المقدم علي أحمد الحمادي، رئيس قسم الموروث الشرطي، أن معسكر «حُرّاس المقطع» يعد منصة تعليمية وتوعوية مبتكرة، لتعزيز قيم الولاء والانضباط وروح العمل الجماعي لدى الطلبة، وتزويدهم بمفاهيم أساسية عن تاريخ الشرطة وإسهاماتها في حفظ الأمن، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والزيارات الميدانية التي صممت خصيصاً لتثري تجربة المشاركين.
وأشار علي الحمادي إلى أن البرنامج شكل نموذجاً متميزاً في التعاون المؤسسي، حيث توحدت جهود الجهات المشاركة في تصميم برنامج متكامل جمع بين البعد الثقافي، والتاريخي، والتعليمي، والأمني، مؤكداً أهمية دور الأسرة كشريك فاعل في إنجاح مثل هذه المبادرات النوعية. وأوضح أن البرنامج تضمن ورشاً معرفية ومسابقات تراثية وعروضاً توعوية.
وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج الهادفة التي تستثمر طاقات الطلبة في الإجازات المدرسية.

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