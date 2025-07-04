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علوم الدار

قرقاش: نحتاج إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام

أنور قرقاش
5 يوليو 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أهمية وجود أفق سياسي في المنطقة يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود.
وقال معاليه عبر منصة «إكس» أمس: «المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة».
وأضاف: «عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً». 
وأردف: «نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود».

أنور قرقاش
الإمارات
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