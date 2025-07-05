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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات
5 يوليو 2025 17:05

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم السبت، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45.2 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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