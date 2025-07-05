"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم السبت، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45.2 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى _درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45.2 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The highest temperature recorded over the country today is 45.2°C in Um Azimul (Al Ain) at 15:00 and UAE Local time. pic.twitter.com/YmrQTfkZEC — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 5, 2025