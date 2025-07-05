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طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
5 يوليو 2025 17:40

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية غرباً خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 21:46، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:51.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48، والمد الثاني عند الساعة 17:32، والجزر الأول عند الساعة 12:47، والجزر الثاني عند الساعة 01:07.

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