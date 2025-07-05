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«الهوية والجنسية» تدشن أنشطة متنوعة دعماً للمسؤولية المجتمعية

«الهوية والجنسية» تدشن أنشطة متنوعة دعماً للمسؤولية المجتمعية
6 يوليو 2025 02:46

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تولي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اهتماماً كبيراً بالمساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية، في سبيل تحقيق تنمية المجتمع في دولة الإمارات، من خلال المشاركة في التصدي لمختلف التحديات سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو إنسانية. وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة خلال الأعوام الماضية طيفاً واسعاً من الأنشطة والحملات والفعاليات المجتمعية والوطنية والإنسانية والمعرفية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية. 
وتشارك الهيئة في دعم ورعاية العديد من المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك التزاماً منها بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعزيز التلاحم الاجتماعي والإنساني. كما ركزت الهيئة من خلال مبادراتها المجتمعية على تحقيق 4 أهداف رئيسية والتي تشمل: دعم وتطوير مجتمع المعرفة، وتعزيز التفاعل المجتمعي، التطبيقات الخضراء، ومعايير الاستدامة، والأنشطة المجتمعية.
وبذلت الهيئة جهوداً مضاعفة تهدف إلى دعم مجتمع المعرفة محلياً وعالمياً، من خلال المشاركة في نشر البحوث والدراسات العلمية والعملية التي تخدم الدول والحكومات في تطوير أنظمة عملها وخططها المرتبطة بإدارة الهوية المتقدمة، وذلك بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات الدولية، وحرصها على تشجيع التعلم المستمر، ودعم مجالات البحث العلمي التي تسهم في تطوير عالم الهوية الرقمية.
وعززّت الهيئة تواصلها وتفاعلها الاجتماعي مع سكان الدولة، وضاعفت مبادراتها المجتمعية، وذلك في إطار سعيها المستمر نحو تعزيز قنوات الاتصال مع المجتمع، والتفاعل الإيجابي مع متعامليها، انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية الهادفة لتطوير مؤسسة خدمات بمعايير عالمية، والتزاماً منها بتطبيق قيمها المؤسسية المتمثلة بالتركيز على المتعاملين والعمل بروح الفريق، والثقة، والمسؤولية، والابتكار.
وفي إطار تحقيق مهمتها في تسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات الهوية، تلتزم الهيئة بتأسيس وتوثيق وتطبيق سياسة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة، وحفظه وتطويره بشكل مستمر بما يتوافق مع متطلبات المواصفات العالمية.

معايير الاستدامة
يتميّز مبنى الإدارة الرئيسية للهيئة ومركز خدمة المتعاملين الملحق به بكونه مبنىً اتحادياً حصل على تصنيف «لؤلؤتين» من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الجهة المسؤولة عن تقييم مدى انسجام المباني الجديدة في أبوظبي مع معايير الاستدامة، كأحد المباني الخضراء.
وأطلقت الهيئة عشرات الأنشطة والحملات والفعاليات المجتمعية والوطنية والإنسانية والبيئية والثقافية. كما شاركت في دعم ورعاية العديد من المبادرات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، التزاماً من أسرة الهيئة بمبادئ المسؤولية المجتمعية.

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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المسؤولية المجتمعية
أبوظبي
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