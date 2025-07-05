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شرطة دبي تحتفي بتأهل طفلة من أصحاب الهمم لـ «المدارس الدامجة»

شرطة دبي تحتفي بتأهل طفلة من أصحاب الهمم لـ «المدارس الدامجة»
6 يوليو 2025 02:46

دبي (الاتحاد)

احتفى مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، بتخرج الطفلة حور ماجد مطر، البالغة من العمر 5 أعوام، في المرحلة التأهيلية والعلاجية في قرية سند، استعداداً لالتحاقها بمدارس دبي الدامجة العام الدراسي المُقبل، وذلك بعد تمكنها بنجاح مُبهر من اجتياز كافة المراحل التدريبية والتأهيلية والوظيفية في القرية، والتغلب على تحديات إعاقتها المتعددة.
واحتفى المجلس بتخرج الطفلة حور، على هامش حفل ختام تخرج قرية سند، لعدد من أصحاب الهمم وانتهائهم من عامهم الدراسي. 
وحضر الاحتفال، سميرة ثابت، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، التي أكدت أن شرطة دبي حريصة على دعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، انطلاقاً من التزامها العميق بالمساهمة في بناء مجتمع دامج يوفّر فرصاً متكافئة للجميع. ويأتي هذا الدعم امتداداً لنهج إنساني ومجتمعي تتبناه شرطة دبي، يركز على رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ودمجهم بشكل فعال في مختلف القطاعات.

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