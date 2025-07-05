«التزامكم سعادة» تُنفذ 80 زيارة ميدانية وتنشر الوعي لـ 282 ألفاً من الجماهير

دبي (الاتحاد)



نفذت مبادرة «التزامكم سعادة» التي تطلقها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 80 زيارة ميدانية إلى الملاعب الرياضية والمدارس الحكومية والخاصة، خلال موسم دوري أدنوك للمحترفين الماضي، وذلك بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

ونجحت المبادرة في نشر التوعية خلال الموسم الماضي بين 282 ألفاً و299 من الجماهير الرياضية وطلبة المدارس، بزيادة على موسم العام 2023، والذي تم فيه تسجيل 69 زيارة ميدانية، وبلغ عدد المستفيدين من التوعية 188 ألفاً و909 من جماهير مختلف الأندية في إمارة دبي وطلبة المدارس.



التشجيع الإيجابي

حول تفاصيل مبادرة «التزامكم سعادة»، أكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مُنسق المبادرة، أنها تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة.