الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم العالي»: 52 جامعة في نظام التسجيل الموحّد

الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوحيد وتيسير إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي (من المصدر)
6 يوليو 2025 02:46

دينا جوني (أبوظبي) 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التوسّع في نظام التسجيل الموحّد لمؤسسات التعليم العالي والمنح الدراسية، بعد انضمام أربع مؤسسات أكاديمية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة في النظام إلى 52 مؤسسة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوحيد وتيسير إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.
وقد شمل التوسّع الجديد كلاً من: جامعات «هيريوت وات دبي»، و«أكاديمية أبوظبي للضيافة»، و«جامعة دبي الطبية»، و«جامعة سان جوزف دبي»، إلى جانب مؤسسات أخرى، كانت قد التحقت بالنظام في مراحل سابقة، مما يعكس تنوّع التخصصات والخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطلبة في الدولة.
وأكدت الوزارة أن بلوغ عدد المؤسسات المشاركة في النظام 52 مؤسسة، يُعدّ علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم العالي، ويعزّز من قدرة الطلبة على تحقيق طموحاتهم العلمية، من خلال إجراءات رقمية مرنة وسلسة تراعي احتياجاتهم الفردية، وتسهّل عليهم الوصول إلى البرامج الأكاديمية المناسبة.
ويتماشى هذا الإنجاز، مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم. كما يعكس التزام الوزارة المتواصل بالارتقاء بجودة التعليم العالي، وتمكين الطلبة من التنافس بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

مستقبل واعد 
أوضحت الوزارة أن هذا التوسّع يعزّز من فرص الطلبة في رسم مستقبل أكاديمي ومهني واعد، ويجسّد رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية مرنة ومتقدّمة، تستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب طموحات الأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفّذ برنامج «حُرّاس المقطع» لطلبة المدارس
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
أكاديمية أبوظبي للضيافة
المنح الدراسية
وزارة التربية والتعليم
التعليم العالي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©