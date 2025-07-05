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«بلدي دبا الحصن» يختتم دور انعقاده للفصل السنوي الـ 20

خلال انعقاد الجلسة (من المصدر)
6 يوليو 2025 02:46

الشارقة (الاتحاد)

اختتم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2025.
في أجواء من التقدير والامتنان، استهل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن جلسته الختامية، بتوجيه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لتوجيهاته السامية وجهوده الحثيثة في بناء الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة.
كما توجه المجلس بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر للمجالس البلدية.
وانعقدت الجلسة بحضور أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي، والأعضاء، وأمانة السر.

تكامل الجهود
وأكد أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، خلال الجلسة، أن النجاحات التي تحققت خلال الفصول الماضية جاءت ثمرة لهذا الدعم القيادي والتعاون المؤسسي، إلى جانب الجهود الصادقة التي بذلها أعضاء المجلس وإخلاصهم في أداء مهامهم لخدمة مدينتهم ومجتمعهم.
وقد تضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (11)، ومناقشة عدد من الرسائل الواردة.

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