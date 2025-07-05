الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة «بريكس»

شارك سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة «بريكس»، والذي عقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لقمة «بريكس» السابعة عشرة المرتقبة، والتي ستعقد يومي 6 و7 يوليو 2025، في مدينة ريو دي جانيرو.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء صياغة بيان القادة، وتعزيز المناقشات بشأن النتائج الرئيسية تحت رئاسة البرازيل.

وفي هذا الإطار، أعرب الهاجري عن تقديره لرئاسة البرازيل على قيادتها المتميزة، وأكد على الدور البنّاء الذي تقوم به دولة الإمارات في المساهمة بصياغة نتائج تعكس أولويات جميع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس».

كما جدد التزام الدولة بالتعاون الاقتصادي، والتعددية الشاملة، ضمن الركائز الأساسية للتعاون داخل المجموعة.

وفي هذا الصدد رحبت دولة الإمارات باعتماد ثلاث وثائق بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتمويل العمل المناخي، والشراكة للقضاء على الأمراض المرتبطة بالعوامل الاجتماعية.

يُذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى مجموعة «بريكس» كعضو كامل العضوية في يناير 2024، بما ينسجم مع رؤيتها الأوسع في تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، والمشاركة الفاعلة مع الاقتصادات الناشئة.

وتُعد «بريكس» منصة مهمة لدولة الإمارات للحوار وتنسيق السياسات عبر مختلف الأقاليم، ومن خلال عضويتها، تواصل الدولة الدعوة إلى حلول متوازنة وشاملة للتحديات العالمية، وتعزيز مكانتها كاقتصاد منفتح وديناميكي في قلب الجنوب العالمي.