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لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها

لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها
6 يوليو 2025 02:46

أبوظبي (وام)

عقدت لجنتا مكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة التهريب التابعتان لمجلس مكافحة المخدرات، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل مواجهة محاولات عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها، ودراسة الأساليب المتبعة من قبل تلك العصابات العابرة للحدود، وخطط تهريبها ووسائل الإخفاء المتبعة، والوسائل البديلة المحتملة التي قد تستخدمها تلك العصابات، وتأثرها باستقرار الأوضاع في المنطقة. واستعرض الحضور نشاطات حركة النقل البرية والجوية والبحرية للدولة، وضمانات استقرارها ونموها، ومنع استغلالها من قبل العصابات الدولية لتجارة المخدرات، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنتين من مديري وضباط مكافحة المخدرات، وقيادة الحرس الوطني، والجمارك الاتحادية.
كما ناقش المجتمعون السيناريوهات التي قد تلجأ إليها عصابات تهريب المخدرات، والمطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية الأساسية والبديلة، والمحتمل استخدامها محطات انطلاق لنشاط عصابات تهريب المخدرات الدولية، والتي تستهدف الدولة في نشاطها الإجرامي.
واتفقت اللجنتان على رسم خطة عمل تتضمن إجراءات عدة لمنع وإحباط محاولات جلب المخدرات للدولة والاتجار بها. ويأتي هذا الاجتماع بناء على التوجهات الاستراتيجية لمجلس مكافحة المخدرات، الذي يُعد المظلة الوطنية للأجهزة المعنية بآفة المخدرات في الدولة، بتعزيز العمل التكاملي لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمنع تهريب المخدرات إلى الدولة.

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