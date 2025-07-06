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علوم الدار

العاصفة "شانتال" تضرب ساوث كارولاينا الأميركية

خلال عاصفة في الولايات المتحدة
6 يوليو 2025 15:47

 قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الأحد إن العاصفة المدارية شانتال وصلت اليابسة وتتحرك لعمق البر في ولاية ساوث كارولاينا شرق الولايات المتحدة.
وأضاف المركز أن العاصفة المحملة برياح سرعتها القصوى نحو 80 كيلومترا في الساعة تقع على بعد نحو 113 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من تشارلستون أكبر مدينة في الولاية من حيث عدد السكان.

وتشير تنبؤات الطقس إلى تحول مسار العاصفة شانتال صوب الشمال ثم الشمال الشرقي على مدى الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

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وحذر المركز من خطر السيول بالرغم  من إشارته إلى أنه من المتوقع أن تفقد العاصفة قوتها بسرعة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ولاية نورث كارولينا
عاصفة
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