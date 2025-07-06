حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:34، والجزر الأول عند الساعة 06:35.

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:31، والمد الثاني عند الساعة 18:29، والجزر الأول عند الساعة 13:44، والجزر الثاني عند الساعة 01:45.