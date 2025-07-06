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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
6 يوليو 2025 17:25

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأحد، في دولة الإمارات. 
وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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