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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في احتفال الذكرى الـ50 لاستقلال جمهورية القمر المتحدة

شخبوط بن نهيان خلال الاحتفال
6 يوليو 2025 22:35

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مراسم احتفال جمهورية القمر المتحدة بالذكرى الخمسين للاستقلال، والتي أقيمت في العاصمة موروني، تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة غزالي عثماني، رئيس الجمهورية.
ونقل معاليه، خلال المناسبة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة بدوام التقدم والازدهار.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع القمر المتحدة في مختلف المجالات، ودعم جهودها التنموية، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
من جانبه، أعرب فخامة عثماني عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية، وبحرص القيادة الإماراتية على تعزيزها.

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المصدر: وام
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